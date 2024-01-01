Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|19
|зщ
|Валентин Барко
|27
|пз
|Матс Виффер
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|30.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0