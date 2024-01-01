01:10 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
19 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
7 Англия нп Дуайт Макнил
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
19 Аргентина зщ Валентин Барко
27 Нидерланды пз Матс Виффер
6 Англия пз Джеймс Милнер
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Эвертон
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Эвертон
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Эвертон
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Эвертон
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Эвертон1 : 1
30.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Эвертон
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Эвертон
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Эвертон
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close