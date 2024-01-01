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Арсенал - Вулверхэмптон 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Арсенал
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
17 Украина зщ Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
19 Бельгия нп Леандро Троссард
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
14 Колумбия зщ Йерсон Москера
24 Португалия зщ Тоти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
19 Португалия пз Родригу Гомеш
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
21 Испания нп Пабло Сарабия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Арсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 0
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал4 : 1
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Арсенал
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вулверхэмптон0 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вулверхэмптон1 : 3
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 1Вулверхэмптон
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

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