Арсенал - Вулверхэмптон 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|14
|зщ
|Йерсон Москера
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|19
|пз
|Родригу Гомеш
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|21
|нп
|Пабло Сарабия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Гари О'Нил
История личных встреч
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0