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Суонси Сити - Престон Норт Энд 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Суонси Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСуонси Сити2 : 1Престон Норт Энд
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1Суонси Сити
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСуонси Сити4 : 2Престон Норт Энд
01.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд1 : 0Суонси Сити
22.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турСуонси Сити1 : 0Престон Норт Энд
28.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПрестон Норт Энд3 : 1Суонси Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСуонси Сити0 : 1Престон Норт Энд
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турПрестон Норт Энд0 : 1Суонси Сити
01.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турПрестон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
17.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСуонси Сити3 : 2Престон Норт Энд
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундСуонси Сити3 : 1
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур1 : 0Суонси Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСуонси Сити0 : 1
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур2 : 2Суонси Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 4Суонси Сити
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПрестон Норт Энд2 : 0
09.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турПрестон Норт Энд0 : 2
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 0Престон Норт Энд
29.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турПрестон Норт Энд0 : 3
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур1 : 0Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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