Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|02.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|04.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|29.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 3
|05.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|20.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|31.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 3
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 2
|09.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|3
| 2
Повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
| 5
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 6
Плей-офф
|Оксфорд Юнайтед
|1
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Мидлсбро
|1
|3
|9
|Сток Сити
|1
|3
|10
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|11
|Портсмут
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Бристоль Сити
|1
|1
|14
|Халл Сити
|1
|1
|15
|Миллуолл
|1
|0
|16
|Ковентри Сити
|1
|0
|17
|Суонси Сити
|1
|0
|18
|Дерби Каунти
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Кардифф Сити
|1
|0
|21
|Престон Норт Энд
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|1
|0