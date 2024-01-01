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Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
ИспанияМарти Сифуэнтес
История личных встреч
02.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турШеффилд Юнайтед0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Шеффилд Юнайтед
05.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
12.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Юнайтед
20.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турШеффилд Юнайтед2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаКуинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Юнайтед
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундШеффилд Юнайтед4 : 2
09.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турШеффилд Юнайтед0 : 3
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турШеффилд Юнайтед1 : 3
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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