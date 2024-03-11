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Колхети-1913 - Гагра 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
Колхети-1913
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Гагра, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Гагра
Гагра
История личных встреч
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Гагра2 : 0Колхети-1913
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1Гагра
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 3Колхети-1913
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Колхети-1913
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Колхети-1913
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 2Колхети-1913
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Гагра1 : 1
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Гагра
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 0Гагра
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра4 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт2033
5 Динамо Тб2025
6 Колхети-19132024
7 Самгурали2022
8
Стыковая зона
Гагра2021
9
Стыковая зона
Телави2018
10
Зона вылета
Самтредиа2011

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