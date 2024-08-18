Химки - Зенит 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Зенит, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|15.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 3
|05.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|30.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|20-й тур
|0 : 4
|25.04.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|6-й тур
|4 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|0 : 4
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Химки» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|Ростов
|5
|8
|5
|ЦСКА
|4
|7
|6
|Спартак М
|4
|7
|7
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|8
|Краснодар
|4
|6
|9
|Оренбург
|5
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1