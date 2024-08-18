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Химки - Зенит 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
ХимкиЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Зенит, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
ИспанияФранк Себриан Артига
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
12.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турЗенит3 : 2Химки
15.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турХимки1 : 1Зенит
07.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турЗенит1 : 0Химки
24.07.2021Россия - Премьер-Лига1-й турХимки1 : 3Зенит
05.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турЗенит2 : 0Химки
01.11.2020Россия - Премьер-Лига13-й турХимки0 : 2Зенит
25.07.2020Кубок РоссииФиналЗенит1 : 0Химки
17.07.2011Кубок России1/16 финалаХимки2 : 3Зенит
30.08.2009Россия - Премьер-Лига - 200920-й турХимки0 : 4Зенит
25.04.2009Россия - Премьер-Лига - 20096-й турЗенит4 : 2Химки
13.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й тур3 : 1Химки
09.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й тур1 : 0Химки
03.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й тур2 : 3Химки
31.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турХимки1 : 0
28.07.2024МИР Российская Премьер-лига2-й турХимки1 : 3
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й тур0 : 1Зенит
10.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турЗенит1 : 0
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур0 : 4Зенит
03.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й турЗенит5 : 0
02.08.2024Россия - МФЛ17-й турЗенит5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Химки» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М512
3 Локомотив М49
4 Ростов58
5 ЦСКА47
6 Спартак М47
7 Пари Нижний Новгород46
8 Краснодар46
9 Оренбург55
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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