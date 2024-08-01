Мальорка - Реал Мадрид 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
18 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 18 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|14.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.03.2013
|Испания - Примера
|28-й тур
|5 : 2
|29.10.2012
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 5
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Лас-Пальмас
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Жирона
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Леганес
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хетафе
|1
|1
|7
|Атлетик Б
|1
|1
|8
|Осасуна
|1
|1
|9
|Бетис
|1
|1
|10
|Райо Вальекано
|0
|0
|11
|Эспаньол
|0
|0
|12
|Реал Сосьедад
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Барселона
|0
|0
|15
|Мальорка
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|1
|0