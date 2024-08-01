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Мальорка - Реал Мадрид 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
18 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Мальорка
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 18 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
13 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
5 Испания пз Омар Маскарель
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Мальорка0 : 1Реал Мадрид
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид1 : 0Мальорка
05.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Мальорка1 : 0Реал Мадрид
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Реал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Реал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид5 : 2Мальорка
29.10.2012 Испания - Примера 9-й тур Мальорка0 : 5Реал Мадрид
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Мальорка1 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Мальорка
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Мальорка2 : 2
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Мальорка
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Мальорка1 : 0
14.08.2024 Суперкубок УЕФА — 2024 Финал Реал Мадрид2 : 0
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид2 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Реал Мадрид
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Мадрид0 : 1
01.06.2024 Лига чемпионов Финал 0 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта13
2
Лига чемпионов
Севилья11
3
Лига чемпионов
Лас-Пальмас11
4
Лига чемпионов
Жирона11
5
Лига Европы
Леганес11
6
Квалификация Лиги конференций
Хетафе11
7 Атлетик Б11
8 Осасуна11
9 Бетис11
10 Райо Вальекано00
11 Эспаньол00
12 Реал Сосьедад00
13 Реал Мадрид00
14 Барселона00
15 Мальорка00
16 Атлетико М00
17 Вильярреал00
18
Зона вылета
Валенсия00
19
Зона вылета
Вальядолид00
20
Зона вылета
Алавес10

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