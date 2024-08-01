05:18 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 18 августа
Свернуть список

Болонья - Удинезе 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Болонья
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
5ХорватиязщМартин Эрлич
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9АргентинанпСантьяго Кастро
40НигерияврМадука Окойе
18АргентиназщПатрисио Перес
29СловениязщЯка Бийол
30АргентиназщЛаутаро Хианетти
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
8СловенияпзСанди Ловрич
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
22Бразилиянп Бреннер
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
28.04.2024Италия - Серия А34-й турБолонья1 : 1Удинезе
30.12.2023Италия - Серия А18-й турУдинезе3 : 0Болонья
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турБолонья3 : 0Удинезе
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турУдинезе1 : 2Болонья
24.04.2022Италия - Серия А34-й турБолонья2 : 2Удинезе
17.10.2021Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 1Болонья
08.05.2021Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Болонья
06.01.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 2Удинезе
22.02.2020Италия - Серия А25-й турБолонья1 : 1Удинезе
04.12.2019Кубок Италии4-й раундУдинезе4 : 0Болонья
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Болонья
24.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Болонья
20.05.2024Италия - Серия А37-й турБолонья3 : 3
11.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 2Болонья
03.05.2024Италия - Серия А35-й тур0 : 0Болонья
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаУдинезе4 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур0 : 1Удинезе
19.05.2024Италия - Серия А37-й турУдинезе1 : 1
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур0 : 2Удинезе
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан11
2
Лига чемпионов
Интер М11
3
Лига чемпионов
Торино11
4
Лига чемпионов
Дженоа11
5
Лига Европы
Фиорентина11
6
Квалификация Лиги конференций
Парма11
7 Монца11
8 Эмполи11
9 Венеция00
10 Аталанта00
11 Кальяри00
12 Лацио00
13 Удинезе00
14 Рома00
15 Болонья00
16 Наполи00
17 Верона00
18
Зона вылета
Ювентус00
19
Зона вылета
Лечче00
20
Зона вылета
Комо00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close