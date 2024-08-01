Болонья - Удинезе 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Коста Руньяич
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|1
|1
|7
|Монца
|1
|1
|8
|Эмполи
|1
|1
|9
|Венеция
|0
|0
|10
|Аталанта
|0
|0
|11
|Кальяри
|0
|0
|12
|Лацио
|0
|0
|13
|Удинезе
|0
|0
|14
|Рома
|0
|0
|15
|Болонья
|0
|0
|16
|Наполи
|0
|0
|17
|Верона
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ювентус
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Комо
|0
|0