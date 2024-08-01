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Шпортфройнде - Карлсруэ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Лоттер Кройц (Лотте, Германия), вместимость: 10059
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Шпортфройнде
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шпортфройнде - Карлсруэ, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лоттер Кройц (Лотте, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шпортфройнде
Лотте
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
09.08.2021Кубок Германии1-й раундШпортфройнде1 : 4Карлсруэ
09.08.2021Кубок Германии1-й раундШпортфройнде1 : 4
14.03.2017Кубок Германии1/4 финала0 : 3
08.02.2017Кубок Германии1/8 финала2 : 0
25.10.2016Кубок Германии2-й раунд2 : 2 4 : 3
21.08.2016Кубок Германии1-й раунд2 : 1
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур0 : 0Карлсруэ
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турКарлсруэ3 : 2
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур0 : 3Карлсруэ
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турКарлсруэ1 : 2
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур1 : 2Карлсруэ

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