Шпортфройнде - Карлсруэ 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Лоттер Кройц (Лотте, Германия), вместимость: 10059
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шпортфройнде - Карлсруэ, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лоттер Кройц (Лотте, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шпортфройнде
Лотте
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|09.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|09.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|14.03.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|08.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2