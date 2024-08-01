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Саарбрюккен - Нюрнберг 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 16003
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Саарбрюккен
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Нюрнберг, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
02.04.2024Кубок Германии1/2 финалаСаарбрюккен0 : 2
12.03.2024Кубок Германии1/4 финалаСаарбрюккен2 : 1
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаСаарбрюккен2 : 0
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаСаарбрюккен2 : 1
11.08.2023Кубок Германии1-й раундСаарбрюккен2 : 1
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турНюрнберг3 : 1
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур3 : 2Нюрнберг
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Нюрнберг3 : 0
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур4 : 1Нюрнберг
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турНюрнберг3 : 0

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