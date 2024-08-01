Саарбрюккен - Нюрнберг 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 16003
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Нюрнберг, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|02.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 2
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0