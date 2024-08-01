Виллем II - Гоу Эхед Иглс 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
18 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|34
|пз
|Amine Lachkar
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|6
|пз
|Калвин Твигт
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|7
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|08.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|16.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|25.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|27.10.2015
|Кубок Нидерландов
|3-й раунд
|0 : 2
|18.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|29.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|2
|4
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|2
|4
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|2
|9
|Виллем II
|1
|1
|10
|Фейеноорд
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|ПЕК Зволле
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|2
|0