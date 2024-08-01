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Виллем II - Гоу Эхед Иглс 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
18 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Виллем II
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1ФранцияврТомас Дидийон
33НидерландызщТомми Сент-Яго
25БельгиязщМикаэль Тирпан
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
16НидерландыпзРинго Мервелд
14БельгияпзCisse Sandra
34НидерландыпзAmine Lachkar
9БельгиянпКиан Васен
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
25НидерландызщДжамал Амофа
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
6НидерландыпзКалвин Твигт
11НидерландыпзБобби Адеканье
10ДанияпзСёрен Тенгстедт
7ДанияпзЯкоб Бреум
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
08.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турГоу Эхед Иглс4 : 0Виллем II
27.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турВиллем II0 : 1Гоу Эхед Иглс
16.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВиллем II2 : 0Гоу Эхед Иглс
25.11.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Виллем II
27.10.2015Кубок Нидерландов3-й раундГоу Эхед Иглс0 : 2Виллем II
18.01.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турВиллем II1 : 0Гоу Эхед Иглс
29.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турГоу Эхед Иглс1 : 0Виллем II
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 1Виллем II
19.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаВиллем II1 : 3
02.11.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 3Виллем II
18.10.2022Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0Виллем II
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВиллем II3 : 0
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГоу Эхед Иглс0 : 2
01.08.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Гоу Эхед Иглс
25.07.2024Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчГоу Эхед Иглс0 : 0
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала1 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фортуна26
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте24
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт24
5
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта22
9 Виллем II11
10 Фейеноорд11
11 Хераклес11
12 Херенвен21
13 ПЕК Зволле10
14 НЕК Неймеген20
15 Гоу Эхед Иглс10
16
Стыковая зона
НАК Бреда10
17
Зона вылета
Валвейк10
18
Зона вылета
Алмере Сити20

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