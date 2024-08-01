ПЕК Зволле - Фейеноорд 18 Августа прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фейеноорд, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|7
|зщ
|Брэйдон Ману
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|50
|пз
|Филип Крастев
|29
|нп
|Томас Бёйтинк
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|28
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|14
|пз
|Игор Пайшао
|27
|пз
|Антони Миламбо
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|17
|нп
|Лука Иванушец
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|4 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 4
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|2
|4
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|2
|4
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|2
|9
|Виллем II
|1
|1
|10
|Фейеноорд
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|ПЕК Зволле
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|2
|0