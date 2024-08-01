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ПЕК Зволле - Фейеноорд 18 Августа прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
18 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фейеноорд, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврЯспер Схенделар
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
5БельгиязщТьерри Лутонда
7ГаназщБрэйдон Ману
23НидерландыпзЭлиано Рейндерс
34НидерландыпзNick Fichtinger
10НидерландыпзДэйв ван ден Берг
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
50БолгарияпзФилип Крастев
29НидерландынпТомас Бёйтинк
22ГерманияврТимон Велленройтер
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
28НидерландызщНерайсо Касанвирьо
33СловакиязщДавид Ганцко
2НидерландызщБарт Ниувкоп
15ПерузщМаркос Лопес
14БразилияпзИгор Пайшао
27НидерландыпзАнтони Миламбо
6АлжирпзРамиз Зерруки
29МексиканпСантьяго Хименес
17ХорватиянпЛука Иванушец
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд5 : 0ПЕК Зволле
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
12.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд3 : 1ПЕК Зволле
13.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турПЕК Зволле1 : 2Фейеноорд
21.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турФейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
13.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турФейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
12.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
16.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турПЕК Зволле3 : 4Фейеноорд
01.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
19.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПЕК Зволле3 : 1Фейеноорд
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 0ПЕК Зволле
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПЕК Зволле
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд5 : 0ПЕК Зволле
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле3 : 1
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турФейеноорд1 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024Финал4 : 4 2 : 4Фейеноорд
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Фейеноорд1 : 3
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турФейеноорд4 : 0
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур2 : 3Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фортуна26
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте24
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт24
5
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта22
9 Виллем II11
10 Фейеноорд11
11 Хераклес11
12 Херенвен21
13 ПЕК Зволле10
14 НЕК Неймеген20
15 Гоу Эхед Иглс10
16
Стыковая зона
НАК Бреда10
17
Зона вылета
Валвейк10
18
Зона вылета
Алмере Сити20

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