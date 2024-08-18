Левый Берег - Шахтёр 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Шахтёр, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Александрия
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|3
|6
|4
|Карпаты
|3
|4
|5
|Полесье
|2
|4
|6
|Шахтёр
|2
|3
|7
|Кривбасс
|2
|3
|8
|Рух В
|1
|3
|9
|Черноморец
|3
|3
|10
|Ворскла
|2
|3
|11
|Колос
|3
|2
|12
|Ингулец
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Верес
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0
| 16
Зона вылета
|ЛНЗ Черкассы
|1
|0