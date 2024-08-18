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Левый Берег - Шахтёр 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
ЛНЗ Черкассы
Шахтёр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Шахтёр, которое состоится 18 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Александрия26
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо К26
3
Квалификация Лиги конференций
Заря36
4 Карпаты34
5 Полесье24
6 Шахтёр23
7 Кривбасс23
8 Рух В13
9 Черноморец33
10 Ворскла23
11 Колос32
12 Ингулец32
13
Стыковая зона
Верес21
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар31
15
Зона вылета
Днепр-100
16
Зона вылета
ЛНЗ Черкассы10

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