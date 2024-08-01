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Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
19 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
17 Англия пз Хамза Чодури
8 Англия пз Гарри Уинкс
25 Нигерия пз Онинье Ндиди
7 Гана нп Иссааку Фатаву
10 Англия нп Стефи Мавидиди
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лестер Сити4 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур6 : 2Лестер Сити
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Лестер Сити
19.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лестер Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лестер Сити0 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Лестер Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лестер Сити0 : 2
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 3Лестер Сити
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лестер Сити5 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур2 : 3
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур1 : 2
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 5Тоттенхэм Хотспур
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Борнмут11
10 Ноттингем Форест11
11 Лестер Сити00
12 Тоттенхэм Хотспур00
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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