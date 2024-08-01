Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
19 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|17
|пз
|Хамза Чодури
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|7
|нп
|Иссааку Фатаву
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|6 : 2
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 3
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Борнмут
|1
|1
|10
|Ноттингем Форест
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0