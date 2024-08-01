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Мольде - Эльфсборг 22 Августа прямая трансляция

Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
22 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Мольде
Эльфсборг

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Эльфсборг, которое состоится 22 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Эльфсборг
Борас, Швеция
Главные тренеры
НорвегияЭрлинг Моэ
История личных встреч
28.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЭльфсборг1 : 2Мольде
21.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчМольде4 : 1Эльфсборг
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Мольде
11.08.2024Норвегия - Элитсерия18-й тур1 : 2Мольде
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчМольде3 : 0
01.08.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 2Мольде
28.07.2024Норвегия - Элитсерия16-й тур1 : 0Мольде
18.08.2024Швеция — Аллсвенскан — 202419-й тур1 : 1Эльфсборг
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчЭльфсборг2 : 0
11.08.2024Швеция — Аллсвенскан — 202418-й турЭльфсборг2 : 1
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Эльфсборг
01.08.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчЭльфсборг2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Ружомберок
Тобол
5 : 2 1 : 0
Шериф
Зиря
0 : 1 1 : 2 4 : 5
Эльфсборг
Пафос
3 : 0 2 : 5
Команда12
Пакш
Корвинул
0 : 4 0 : 2
Ботев П
Марибор
2 : 1 2 : 2
Висла Кр
Лапи
2 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Висла Кр
Рапид В
1 : 2 6 : 1
Ружомберок
Трабзонспор
0 : 2 1 : 0
Корвинул
Риека
0 : 0 1 : 0
Мольде
Силькеборг
3 : 1 3 : 2
Шериф
Эльфсборг
0 : 1 2 : 0
Команда12
Панатинаикос
Ботев П
2 : 1 0 : 4
Килмарнок
Серкль Брюгге
1 : 1 1 : 0
Аякс
Войводина
1 : 0 1 : 3
Брага
Маккаби П-Т
2 : 0 0 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 0
Петрокуб
ТНС
1 : 0 0 : 0
КИ Клаксвик
Борац Б-Л
2 : 1 3 : 1 ДВ
Мольде
Серкль Брюгге
3 : 0 1 : 0
Трабзонспор
Рапид В
0 : 1 2 : 0
Кривбасс
Виктория Пльзень
1 : 2
Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
0 : 2 7 : 0
Команда12
Партизан
Лугано
0 : 1 2 : 2 ДВ
Панатинаикос
Аякс
0 : 1 0 : 1 13 : 12
Риека
Эльфсборг
1 : 1
Целе
Шэмрок Роверс
1 : 0 3 : 1 ДВ
Динамо Мн
Линкольн
2 : 0 2 : 1
Брага
Серветт
0 : 0 1 : 2
Раунд плей-офф
Команда12
Мольде
Эльфсборг
22.0829.08
Виктория Пльзень
Хартс
22.0829.08
ЛАСК
Стяуа
22.0829.08
РФШ
АПОЭЛ
22.0829.08
ПАОК
Шэмрок Роверс
22.0829.08
Маккаби Т-А
ТСЦ
22.0829.08
Команда12
Лудогорец
Петрокуб
22.0829.08
Лугано
Бешикташ
22.0829.08
Динамо Мн
Андерлехт
22.0829.08
Ягеллония
Аякс
22.0829.08
Ференцварош
Борац Б-Л
22.0829.08
Брага
Рапид В
22.0829.08

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