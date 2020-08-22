Кривбасс - Бетис 22 Августа прямая трансляция
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
22 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Бетис, которое состоится 22 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог, Украина
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|18.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Вележ
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 1
|5 : 1
| Ауда
Б-36 Торсхавн
|2 : 0
|0 : 1
| Шяуляй
Левадия
|0 : 2
|0 : 0
| Актобе
Сараево
|0 : 1
|2 : 3 4 : 3
| Малишева
Будучность
|1 : 0
|3 : 0
| Лиепая
Викингур Г
|1 : 1
|2 : 0
| Браво
Коннас Куэй
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Мэгпис
Дерри Сити
|2 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ноа
Шкендия
|2 : 0
|1 : 2
| Калев
Урарту
|1 : 2
|2 : 0
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|0 : 1
|2 : 0
| Флориана
Тре Пенне
|3 : 1
|1 : 1
| ВПС
Жальгирис
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
КуПС
|0 : 0
|5 : 0
| Торпедо Кт
Тирана
|1 : 1
|0 : 1
| Торпедо-БелАЗ
Милсами
|2 : 4
|0 : 0
| Карнарвон Таун
Крузейдерс
|2 : 0
|3 : 1 7 : 8
| Партизани
Марсашлокк
|1 : 1
|1 : 2
| Бала Таун
Пайде
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Тиквеш
Брейдаблик
|3 : 2
|3 : 1
| Шелбурн
Сент-Джозефс
|2 : 1
|1 : 1
| Морнар
Динамо Тб
|2 : 1
|1 : 1
| Ла Фиорита
Ислочь
|0 : 1
|0 : 1 2 : 4
| Валур
Влажния
|2 : 2
|0 : 4
| Стьярнан
Линфилд
|2 : 0
|3 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Балкани
Хамрун Спартанс
|0 : 0
|0 : 2
| Дифферданж
Ордабасы
|1 : 0
|4 : 3 4 : 3
| Виртус
Флора
|0 : 0
|5 : 2 ДВ
| Струга
Пюник
|2 : 1
|3 : 1
| Рига
Шлёнск
|1 : 0
|3 : 1
| Динамо Бт
Дечич
|0 : 2
|0 : 0
| АЕК Афины
Интер Клуб Эскальдес
|4 : 3
|0 : 4
| Клифтонвилл
Ауда
|1 : 2
|2 : 0
| КуПС
Тромсё
|0 : 1
|1 : 0
| Милсами
Астана
|1 : 1
|1 : 0
| Иберия 1999
Партизани
|2 : 0
|0 : 0
| Ноа
Слима Уондерерс
|7 : 0
|0 : 0
| Жальгирис
Пафос
|2 : 1
|3 : 0 ДВ
| Мэгпис
Копенгаген
|0 : 3
|5 : 1
| Млада-Болеслав
Трансинвест
|2 : 0
|0 : 1
| Сумгаит
Фехервар
|1 : 2
|0 : 0
| Ильвес
Аустрия В
|2 : 1
|4 : 3 4 : 5
| Омония
Торпедо Кт
|3 : 1
|1 : 2
| Гоу Эхед Иглс
Бранн
|0 : 0
|2 : 1
| Зиря
ДАК 1904
|4 : 0
|1 : 2
| Зимбру
Арарат-Армения
|0 : 3
|3 : 1
| Днепр-1
Академия Пушкаша
|0 : 3 Т
|3 : 0 Т
| Брондбю
Лапи
|6 : 0
|2 : 2
| Баник Острава
Урарту
|5 : 1
|0 : 2
| Цюрих
Шелбурн
|3 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Флориана
Витория Гимарайнш
|0 : 1
|4 : 0
| Олимпия Л
Полесье
|2 : 0
|1 : 2
| Дюделанж
Хеккен
|2 : 6
|6 : 1
| Юргорден
Прогресс Нидеркорн
|3 : 0
|1 : 0
| Хапоэль Б-Ш
Черно море
|0 : 0
|1 : 2
| Маккаби Х
Сабах
|0 : 3
|3 : 6 3 : 2
| ЦСКА 1948
Будучность
|1 : 0
|1 : 1 ДВ
| ЧФР Клуж
Неман
|0 : 0
|0 : 5
| Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
|6 : 1
|0 : 4
| Санкт-Галлен
Тобол
|4 : 1
|0 : 1
| Гент
Викингур Г
|4 : 1
|0 : 3
| Осиек
Левадия
|5 : 1
|0 : 1
| Раднички К
Морнар
|1 : 0
|2 : 1 4 : 3
| Пакш
АЕК Ларнака
|3 : 0
|0 : 2
| Марибор
Университатя Кр
|2 : 0
|3 : 2
| Сент-Патрикс
Вадуц
|3 : 1
|2 : 2
| Валур
Сент-Миррен
|0 : 0
|4 : 1
| Легия
Карнарвон Таун
|6 : 0
|0 : 5
| Викингур Р
Эгнатия
|0 : 1
|0 : 2
| Хайдук
ХБ Торсхавн
|2 : 0
|0 : 0
| Зриньски
Браво
|0 : 1
|1 : 3
| Сараево
Спартак Тр
|0 : 0
|3 : 0
| Стьярнан
Пайде
|2 : 1
|4 : 0
| Брейдаблик
Дрита
|1 : 2
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ноа
АЕК Афины
|3 : 1
|1 : 0
| Пакш
Морнар
|3 : 0
|2 : 2
| Копенгаген
Баник Острава
|1 : 0
|1 : 0 1 : 2
| Хеккен
Пайде
|6 : 1
|1 : 1
| Санкт-Галлен
Шлёнск
|2 : 0
|3 : 2
| Ауда
Дрита
|1 : 0
|3 : 1 ДВ
| Ордабасы
Пюник
|0 : 1
|1 : 0
| Арарат-Армения
Академия Пушкаша
|0 : 1
|3 : 3
| Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
|0 : 1
|2 : 0
| ХИК
Дечич
|1 : 0
|2 : 1 3 : 4
| Млада-Болеслав
Хапоэль Б-Ш
|1 : 1
|2 : 4
| Ильвес
Юргорден
|1 : 1
|3 : 1
| Ружомберок
Хайдук
|0 : 0
|0 : 1
| Силькеборг
Гент
|2 : 2
|3 : 2 ДВ
| Омония
Фехервар
|1 : 0
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Брондбю
Легия
|2 : 3
|1 : 1
| Олимпия Л
Шериф
|3 : 0
|0 : 1
| Цюрих
Витория Гимарайнш
|0 : 3
|2 : 0
| ЦСКА 1948
Пафос
|2 : 1
|4 : 0 ДВ
| Корвинул
Астана
|1 : 2
|6 : 1
| Килмарнок
Тромсё
|2 : 2
|0 : 1
| Ботев П
Зриньски
|2 : 1
|2 : 0
| Маккаби П-Т
ЧФР Клуж
|0 : 1
|1 : 0
| Осиек
Зиря
|1 : 1
|2 : 2 2 : 1
| Балкани
Ларн
|0 : 1
|0 : 1 4 : 1
| Викингур Р
Флора
|1 : 1
|1 : 2
| Марибор
Войводина
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| Спартак Тр
Висла Кр
|3 : 1
|3 : 1 12 : 11
| Сент-Миррен
Бранн
|1 : 1
|3 : 1
| Сент-Патрикс
Сабах
|1 : 0
|0 : 1
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Ноа
Ружомберок
|3 : 0
|29.08
| Витория Гимарайнш
Зриньски
|3 : 0
|29.08
| Легия
Дрита
|22.08
|29.08
| Млада-Болеслав
Пакш
|22.08
|29.08
| Пюник
Целе
|22.08
|29.08
| Паневежис
ТНС
|22.08
|29.08
| Хеккен
Хайденхайм
|22.08
|29.08
| Бранн
Астана
|22.08
|29.08
| Копенгаген
Килмарнок
|22.08
|29.08
| Юргорден
Марибор
|22.08
|29.08
| Омония
Зиря
|22.08
|29.08
| ЧФР Клуж
Пафос
|22.08
|29.08
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Академия Пушкаша
|22.08
|29.08
| Кривбасс
Бетис
|22.08
|29.08
| Риека
Олимпия Л
|22.08
|29.08
| Викингур Р
Унио Эспортива Санта-Колома
|22.08
|29.08
| Партизан
Гент
|22.08
|28.08
| Висла Кр
Серкль Брюгге
|22.08
|29.08
| КИ Клаксвик
ХИК
|22.08
|29.08
| Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
|22.08
|28.08
| Санкт-Галлен
Трабзонспор
|22.08
|29.08
| Линкольн
Ларн
|22.08
|29.08
| Ланс
Панатинаикос
|22.08
|29.08
| Челси
Серветт
|22.08
|29.08