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СКА-Хабаровск - Сокол 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
23 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
СКА-Хабаровск
Сокол

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сокол, которое состоится 23 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Дмитрий Юрьевич Воецкий
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Сокол
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2Сокол
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0СКА-Хабаровск
12.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Сокол
17.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Сокол2 : 3СКА-Хабаровск
15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Сокол2 : 0СКА-Хабаровск
20.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Сокол
18.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Сокол
27.07.2014 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Сокол2 : 2СКА-Хабаровск
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур СКА-Хабаровск0 : 3
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол0 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сокол1 : 1
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 0Сокол
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Урал613
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик610
5 Ротор610
6 Сокол69
7 Чайка69
8 Родина69
9 Енисей69
10 Алания68
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень64
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск64
18
Зона вылета
Шинник62

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