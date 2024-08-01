СКА-Хабаровск - Сокол 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
23 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сокол, которое состоится 23 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Дмитрий Юрьевич Воецкий
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|17.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 3
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 0
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 2
|18.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|27.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|6
|14
| 2
Повышение
|Урал
|6
|13
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|6
|10
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Сокол
|6
|9
|7
|Чайка
|6
|9
|8
|Родина
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|6
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|6
|4
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Шинник
|6
|2