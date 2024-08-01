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Ганновер-96 - Гамбург 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
23 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Ганновер-96
Гамбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Гамбург, которое состоится 23 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 4Ганновер-96
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-960 : 1Гамбург
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гамбург6 : 1Ганновер-96
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-961 : 2Гамбург
07.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1Ганновер-96
05.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-961 : 0Гамбург
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-963 : 3Гамбург
05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург0 : 1Ганновер-96
15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 1Гамбург
01.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург3 : 0Ганновер-96
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Ганновер-96
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Ганновер-96
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Ганновер-96
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 7Гамбург
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Гамбург1 : 1
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Гамбург
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 1
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0726
2
Повышение
Гройтер Фюрт24
3
Плей-офф за повышение
Магдебург24
4 Фортуна24
5 Ганновер-9624
6 Кайзерслаутерн24
7 Гамбург24
8 Карлсруэ24
9 Шальке-0423
10 Нюрнберг23
11 Ян23
12 Эльверсберг22
13 Кёльн21
14 Герта21
15 Пройссен Мюнстер21
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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