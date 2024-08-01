Зенит - Спартак М 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Деян Станкович
История личных встреч
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.07.2022
|OLIMPBET Суперкубок России 2022
|Финал
|4 : 0
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 4
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Краснодар
|5
|9
|7
|Ростов
|5
|8
|8
|ЦСКА
|5
|7
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1