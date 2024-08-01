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Зенит - Спартак М 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Зенит
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0Спартак М
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
29.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 2Зенит
09.07.2022 OLIMPBET Суперкубок России 2022 Финал Зенит4 : 0Спартак М
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М1 : 1Зенит
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 4Зенит
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Зенит
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 0 : 1Зенит
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит1 : 0
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б 0 : 4Зенит
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М3 : 2
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М3 : 0
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 0 : 3Спартак М
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Спартак М0 : 0
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Рубин610
6 Краснодар59
7 Ростов58
8 ЦСКА57
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург55
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон54
14
Стыковая зона
Крылья Советов53
15
Зона вылета
Ахмат53
16
Зона вылета
Факел51

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