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Фулхэм - Лестер Сити 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лестер Сити, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лестер Сити
Лестер
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
20СербияпзСаша Лукич
18БразилияпзАндреас Перейра
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
9БразилиянпРодриго Мунис
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
23ДаниязщЯнник Вестергор
3БельгиязщВаут Фас
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
6НигерияпзОнинье Ндиди
40АргентинапзФакундо Буонанотте
7ГананпИссааку Фатаву
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
9АнглиянпДжейми Варди
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
08.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм5 : 3Лестер Сити
03.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 1Фулхэм
03.02.2021Англия - Премьер-лига22-й турФулхэм0 : 2Лестер Сити
30.11.2020Англия - Премьер-лига10-й турЛестер Сити1 : 2Фулхэм
09.03.2019Англия - Премьер-лига30-й турЛестер Сити3 : 1Фулхэм
05.12.2018Англия - Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1Лестер Сити
29.10.2013Англия - Кубок лиги1/8 финалаЛестер Сити4 : 3Фулхэм
16.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 0Фулхэм
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й тур2 : 4Фулхэм
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм0 : 4
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур0 : 0Фулхэм
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1
19.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЛестер Сити1 : 1
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 0Лестер Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турЛестер Сити0 : 2
29.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур0 : 3Лестер Сити
23.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турЛестер Сити5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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