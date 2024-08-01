Фулхэм - Лестер Сити 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лестер Сити, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|3
|зщ
|Ваут Фас
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|7
|нп
|Иссааку Фатаву
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Марку Силва
|Стивен Купер
История личных встреч
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.10.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 3
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 3
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0