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Манчестер Сити - Ипсвич Таун 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Манчестер Сити
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
31 Бразилия вр Эдерсон
82 Англия зщ Рико Льюис
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия нп Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
11 Бельгия нп Жереми Доку
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
18 Англия зщ Бен Джонсон
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
25 Австралия пз Массимо Луонго
10 Англия нп Конор Чаплин
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Манчестер Сити
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 4 : 1Манчестер Сити
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити2 : 3
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ипсвич Таун0 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ипсвич Таун2 : 0
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 3 : 3Ипсвич Таун
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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