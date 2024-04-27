Манчестер Сити - Ипсвич Таун 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
|31
|вр
|Эдерсон
|82
|зщ
|Рико Льюис
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Жереми Доку
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|25
|пз
|Массимо Луонго
|10
|нп
|Конор Чаплин
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Киран Маккенна
История личных встреч
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|30.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0