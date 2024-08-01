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Сандерленд - Бёрнли 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Сандерленд
Бёрнли

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Бёрнли, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
31.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турБёрнли0 : 0Сандерленд
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСандерленд2 : 4Бёрнли
28.08.2019Англия - Кубок лиги2-й раундБёрнли1 : 3Сандерленд
18.03.2017Англия - Премьер-лига29-й турСандерленд0 : 0Бёрнли
17.01.2017Кубок Англии1/32 финала, переигровкиБёрнли2 : 0Сандерленд
07.01.2017Кубок Англии1/32 финалаСандерленд0 : 0Бёрнли
31.12.2016Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли4 : 1Сандерленд
31.01.2015Англия - Премьер-лига23-й турСандерленд2 : 0Бёрнли
20.09.2014Англия - Премьер-лига5-й турБёрнли0 : 0Сандерленд
17.04.2010Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд2 : 1Бёрнли
18.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турСандерленд4 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд2 : 0Сандерленд
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур0 : 2Сандерленд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСандерленд0 : 2
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 0Сандерленд
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турБёрнли5 : 0
12.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур1 : 4Бёрнли
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 2
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур2 : 1Бёрнли
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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