Сандерленд - Бёрнли 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Бёрнли, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|31.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 4
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|2 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|31.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|4 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|5 : 0
|12.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|2
|6
| 2
Повышение
|Сандерленд
|2
|6
| 3
Плей-офф
|Уотфорд
|2
|6
| 4
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|2
|4
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|2
|4
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|2
|4
|7
|Суонси Сити
|2
|3
|8
|Оксфорд Юнайтед
|2
|3
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|2
|3
|10
|Ковентри Сити
|2
|3
|11
|Мидлсбро
|2
|3
|12
|Дерби Каунти
|2
|3
|13
|Сток Сити
|2
|3
|14
|Шеффилд Юнайтед
|2
|2
|15
|Портсмут
|2
|2
|16
|Лидс Юнайтед
|2
|2
|17
|Халл Сити
|2
|2
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|1
|19
|Норвич Сити
|2
|1
|20
|Лутон Таун
|2
|1
|21
|Плимут Аргайл
|2
|1
| 22
Зона вылета
|Миллуолл
|2
|0
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|2
|0