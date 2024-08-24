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Монца - Дженоа 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
24 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Монца
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Дженоа, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Дженоа
Генуя
21 Италия вр Семуэль Пицциньякко
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
38 Франция пз Уоррен Бондо
32 Италия пз Маттео Пессина
14 Италия пз Даниэль Мальдини
47 Португалия нп Дани Карвалью
37 Италия нп Андреа Петанья
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
13 Италия зщ Маттья Бани
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
47 Хорватия пз Милан Бадель
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 3Монца
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Монца1 : 0Дженоа
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Монца
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Монца
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Монца0 : 0 9 : 8
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 0Монца
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Монца0 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа2 : 2
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Дженоа1 : 0
24.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа2 : 0
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 0Дженоа
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта13
2
Лига чемпионов
Верона13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Лацио13
5
Лига Европы
Милан11
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11
7 Торино11
8 Дженоа11
9 Фиорентина11
10 Удинезе11
11 Болонья11
12 Парма11
13 Монца11
14 Кальяри11
15 Эмполи11
16 Рома11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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