Монца - Дженоа 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
24 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Дженоа, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Дженоа
Генуя
|21
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|37
|нп
|Андреа Петанья
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|13
|зщ
|Маттья Бани
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|47
|пз
|Милан Бадель
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 9 : 8
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Милан
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|7
|Торино
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Фиорентина
|1
|1
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Парма
|1
|1
|13
|Монца
|1
|1
|14
|Кальяри
|1
|1
|15
|Эмполи
|1
|1
|16
|Рома
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0