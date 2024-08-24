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Интер - Лечче 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
24 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Интер М
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
20 Албания пз Юльбер Рамадани
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
36 Польша пз Филип Мархвиньский
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Лука Готти
История личных встреч
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4Интер М
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Лечче
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Интер М2 : 0Лечче
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Лечче1 : 2Интер М
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Интер М
26.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Лечче
29.01.2012 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 0Интер М
21.12.2011 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 1Лечче
20.03.2011 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Лечче
10.11.2010 Италия - Серия А 11-й тур Лечче1 : 1Интер М
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Интер М
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М0 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М3 : 0
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лечче0 : 4
12.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Лечче2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 0Лечче
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта13
2
Лига чемпионов
Верона13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Лацио13
5
Лига Европы
Милан11
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11
7 Торино11
8 Дженоа11
9 Фиорентина11
10 Удинезе11
11 Болонья11
12 Парма11
13 Монца11
14 Кальяри11
15 Эмполи11
16 Рома11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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