Интер - Лечче 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
24 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 24 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|36
|пз
|Филип Мархвиньский
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Лука Готти
История личных встреч
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2011
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 1
|20.03.2011
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|10.11.2010
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Милан
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|7
|Торино
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Фиорентина
|1
|1
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Парма
|1
|1
|13
|Монца
|1
|1
|14
|Кальяри
|1
|1
|15
|Эмполи
|1
|1
|16
|Рома
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0