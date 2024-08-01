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Фрайбург - Штутгарт 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
Фрайбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Штутгарт, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
21ГерманияврФлориан Мюллер
17ГерманиязщЛукас Кюблер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
9ГерманияпзЛукас Хёлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турФрайбург1 : 3Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0Фрайбург
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 1Штутгарт
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт0 : 1Фрайбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 0Штутгарт
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт2 : 3Фрайбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турФрайбург2 : 1Штутгарт
23.12.2020Кубок Германии2-й раундШтутгарт1 : 0Фрайбург
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт2 : 3Фрайбург
03.02.2019Германия - Бундеслига20-й турШтутгарт2 : 2Фрайбург
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Фрайбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Фрайбург
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур0 : 0Фрайбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2
17.08.2024Суперкубок Германии 2024Финал2 : 2 4 : 3Штутгарт
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Штутгарт4 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 1Штутгарт
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

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