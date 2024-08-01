Фрайбург - Штутгарт 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Штутгарт, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0