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РБ Лейпциг - Бохум 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия)
РБ Лейпциг
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
1ВенгрияврПетер Гулачи
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
16ГерманиязщЛукас Клостерман
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
10НидерландыпзХави Симонс
44СловенияпзКевин Кампль
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
41ШвейцариязщНоа Лоосли
4СербиязщЭрхан Машович
13ГерманияпзЛукас Дашнер
19СловакияпзМатуш Беро
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
9НидерландынпМирон Боадю
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0Бохум
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 0РБ Лейпциг
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турРБ Лейпциг4 : 0Бохум
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг3 : 0Бохум
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг4 : 0Бохум
02.04.2016Германия - Вторая Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 1Бохум
18.10.2015Германия - Вторая Бундеслига11-й турБохум0 : 1РБ Лейпциг
12.04.2015Германия - Вторая Бундеслига28-й турБохум1 : 2РБ Лейпциг
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4РБ Лейпциг
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг1 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг2 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 2РБ Лейпциг
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг1 : 1
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 0Бохум
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 6Бохум
27.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матч0 : 3 5 : 6Бохум
23.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБохум0 : 3
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

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