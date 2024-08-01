РБ Лейпциг - Бохум 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|44
|пз
|Кевин Кампль
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|41
|зщ
|Ноа Лоосли
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|13
|пз
|Лукас Дашнер
|19
|пз
|Матуш Беро
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|9
|нп
|Мирон Боадю
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Марко Розе
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|12.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0