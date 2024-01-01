Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 25 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Саша Илич
История личных встреч
|25.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|3 : 0
|02.06.2019
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|14
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|6
|11
|5
|ЦСКА
|6
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Краснодар
|5
|9
|8
|Ростов
|5
|8
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|6
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Факел
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Крылья Советов
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3