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Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 25 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Сербия Саша Илич
История личных встреч
25.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 1Пари Нижний Новгород
08.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Крылья Советов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Крылья Советов
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов2 : 1Пари Нижний Новгород
06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Крылья Советов3 : 0Пари Нижний Новгород
02.06.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Крылья Советов0 : 1Пари Нижний Новгород
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов4 : 1
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Крылья Советов
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Крылья Советов0 : 3
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов2 : 0
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А 4 : 0Крылья Советов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 0Пари Нижний Новгород
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 4 : 2Пари Нижний Новгород
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит614
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М611
5 ЦСКА610
6 Рубин610
7 Краснодар59
8 Ростов58
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург65
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон64
14
Стыковая зона
Факел64
15
Зона вылета
Крылья Советов53
16
Зона вылета
Ахмат53

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