Торпедо М - Черноморец 25 Августа прямая трансляция
25 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|04.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|13.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 4-й тур
|2 : 2
|15.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|33-й тур
|4 : 1
|25.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|13-й тур
|0 : 0
|19.10.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|28-й тур
|2 : 4
|06.04.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|3-й тур
|1 : 1
|16.09.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|24-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|7
|14
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|7
|11
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Сокол
|7
|10
|7
|Родина
|6
|9
|8
|Чайка
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|7
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5