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Торпедо М - Черноморец 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Торпедо М
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Черноморец, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Черноморец1 : 2Торпедо М
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1Черноморец
12.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Черноморец0 : 0Торпедо М
04.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Торпедо М0 : 1Черноморец
13.11.2010 Кубок ПФЛ - 2010 Кубок ПФЛ. 4-й тур Торпедо М2 : 2Черноморец
15.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 33-й тур Черноморец4 : 1Торпедо М
25.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 13-й тур Торпедо М0 : 0Черноморец
19.10.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 28-й тур Черноморец2 : 4Торпедо М
06.04.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 3-й тур Торпедо М1 : 1Черноморец
16.09.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 24-й тур Торпедо М3 : 1Черноморец
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Торпедо М
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М1 : 1
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Торпедо М
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Торпедо М
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Черноморец2 : 1
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Черноморец
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Черноморец
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Черноморец3 : 2
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик711
5 Ротор610
6 Сокол710
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания78
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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