Леганес - Лас-Пальмас 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Лас-Пальмас, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Хуан Сориано
|12
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Аритц Арамбарри
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|17
|пз
|Хайме Мата
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Луис Мигель Каррион
История личных встреч
|18.02.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|0 : 0
|09.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 0
|28.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|4 : 2
|28.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|4 : 1
|24.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 1
|12.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|24.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|26.04.2017
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|10.12.2016
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Барселона
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вальядолид
|1
|3
|7
|Лас-Пальмас
|1
|1
|8
|Жирона
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Атлетик Б
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Реал Мадрид
|1
|1
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|1
|1
|16
|Леганес
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0