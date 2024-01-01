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Леганес - Лас-Пальмас 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Леганес
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Лас-Пальмас, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврХуан Сориано
12ФранциязщВалентин Розье
22ИспаниязщАритц Арамбарри
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
15ИспаниязщЭнрик Франкеса
14СербияпзДарко Брашанац
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
3ИспаниязщМика Мармоль
23ИспаниязщАлекс Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
17ИспанияпзХайме Мата
5ИспанияпзХавьер Муньос
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
16ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияЛуис Мигель Каррион
История личных встреч
18.02.2023Испания - СегундаСегунда. 28-й турЛеганес0 : 0Лас-Пальмас
09.09.2022Испания - СегундаСегунда. 5-й турЛас-Пальмас1 : 0Леганес
28.03.2022Испания - СегундаСегунда. 33-й турЛас-Пальмас4 : 2Леганес
28.11.2021Испания - СегундаСегунда. 18-й турЛеганес4 : 1Лас-Пальмас
24.01.2021Испания - СегундаСегунда. 22-й турЛас-Пальмас2 : 1Леганес
12.09.2020Испания - СегундаСегунда. 1-й турЛеганес1 : 0Лас-Пальмас
24.02.2018Испания - Примера25-й турЛеганес0 : 0Лас-Пальмас
24.09.2017Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас0 : 2Леганес
26.04.2017Испания - Примера34-й турЛеганес3 : 0Лас-Пальмас
10.12.2016Испания - Примера15-й турЛас-Пальмас1 : 1Леганес
17.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Леганес
02.06.2024Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛеганес2 : 0
26.05.2024Испания - СегундаСегунда. 41-й тур2 : 2Леганес
18.05.2024Испания - СегундаСегунда. 40-й турЛеганес2 : 1
12.05.2024Испания - СегундаСегунда. 39-й тур1 : 0Леганес
16.08.2024Испания — Примера1-й турЛас-Пальмас2 : 2
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Лас-Пальмас
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Лас-Пальмас
26.05.2024Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 1
19.05.2024Испания - Примера37-й тур0 : 0Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Вильярреал24
3
Лига чемпионов
Осасуна24
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
5
Лига Европы
Барселона13
6
Квалификация Лиги конференций
Вальядолид13
7 Лас-Пальмас11
8 Жирона11
9 Хетафе11
10 Атлетик Б11
11 Бетис11
12 Реал Мадрид11
13 Севилья21
14 Мальорка21
15 Атлетико М11
16 Леганес11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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