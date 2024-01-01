Фиорентина - Венеция 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
25 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Венеция, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Венеция
Венеция
|43
|вр
|Давид де Хеа
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|6
|зщ
|Лука Раньери
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|2
|зщ
|Додо
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|24
|пз
|Амир Ричардсон
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|38
|пз
|Магнус Андерсен
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|18.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 3
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|29.05.2024
|Лига конференций
|Финал
|1 : 0 ДВ
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
|30.05.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 1-й матч
|0 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Парма
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|2
|3
|7
|Интер М
|1
|1
|8
|Торино
|1
|1
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Фиорентина
|1
|1
|16
|Болонья
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0