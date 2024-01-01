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Фиорентина - Венеция 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
25 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фиорентина
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Венеция, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Венеция
Венеция
43ИспанияврДавид де Хеа
28АргентиназщЛукас Куарта
6ИталиязщЛука Раньери
15ИталиязщПьетро Комуццо
2Бразилиязщ Додо
3ИталиязщКристиано Бираги
24МароккопзАмир Ричардсон
8ИталияпзРоландо Мандрагора
23ИталияпзАндреа Кольпани
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
20ИталиянпМойзе Кин
1ФинляндияврЕссе Йоронен
4НидерландызщДжей Идзес
30АвстриязщМихаэль Свобода
33ХорватиязщМарин Шверко
27ИталиязщАнтонио Кандела
7ИталиязщФранческо Дзампано
38ДанияпзМагнус Андерсен
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
11ИталияпзГаэтано Ористанио
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
9ДаниянпКристиан Гиткьяер
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
16.04.2022Италия - Серия А33-й турФиорентина1 : 0Венеция
18.10.2021Италия - Серия А8-й турВенеция1 : 0Фиорентина
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФиорентина3 : 3
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
02.06.2024Италия - Серия А29-й тур2 : 3Фиорентина
29.05.2024Лига конференцийФинал1 : 0 ДВФиорентина
23.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 3Фиорентина
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 1Венеция
11.08.2024Кубок Италии1/32 финала3 : 1Венеция
02.06.2024Италия - Серия BФинал. 2-й матчВенеция1 : 0
30.05.2024Италия - Серия BФинал. 1-й матч0 : 0Венеция
24.05.2024Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матчВенеция2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе24
2
Лига чемпионов
Парма24
3
Лига чемпионов
Аталанта13
4
Лига чемпионов
Верона13
5
Лига Европы
Ювентус13
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио23
7 Интер М11
8 Торино11
9 Дженоа11
10 Монца11
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Милан21
15 Фиорентина11
16 Болонья11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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