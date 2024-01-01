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Вольфсбург - Бавария 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
25 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Вольфсбург
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
1 Польша вр Камиль Грабара
4 Франция зщ Максанс Лакруа
3 Бельгия зщ Себастиан Борнау
5 Швейцария зщ Седрик Цезигер
20 Германия зщ Ридле Баку
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
19 Хорватия пз Ловро Майер
16 Польша нп Якуб Каминьский
39 Австрия нп Патрик Виммер
23 Дания нп Йонас Винд
1 Германия вр Мануэль Нойер
23 Франция зщ Саша Боэ
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
42 Германия пз Джамал Мусиала
7 Германия нп Серж Гнабри
39 Франция нп Матис Тель
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург1 : 2Бавария
05.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 4Бавария
14.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Вольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Бавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 1Вольфсбург
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Вольфсбург
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 3
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург3 : 0
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Бавария
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бавария3 : 0
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Бавария
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Бавария
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Боруссия Д13
3
Лига чемпионов
Байер13
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм13
5
Лига Европы
РБ Лейпциг13
6
Квалификация Лиги конференций
Вердер11
7 Аугсбург11
8 Унион11
9 Майнц11
10 Санкт-Паули00
11 Вольфсбург00
12 Бавария00
13 Хайденхайм00
14 Хольштайн10
15 Боруссия М10
16
Стыковая зона
Бохум10
17
Зона вылета
Штутгарт10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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