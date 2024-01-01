Вольфсбург - Бавария 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
25 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бавария, которое состоится 25 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Седрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|7
|нп
|Серж Гнабри
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|1
|3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вердер
|1
|1
|7
|Аугсбург
|1
|1
|8
|Унион
|1
|1
|9
|Майнц
|1
|1
|10
|Санкт-Паули
|0
|0
|11
|Вольфсбург
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Хайденхайм
|0
|0
|14
|Хольштайн
|1
|0
|15
|Боруссия М
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0