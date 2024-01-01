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Гронинген - АЗ Алкмар 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
25 Августа 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гронинген
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - АЗ Алкмар, которое состоится 25 Августа 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
АЗ Алкмар
Алкмар
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
5ГерманиязщМарко Ренте
43БельгиязщМарвин Персман
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
8НорвегияпзЙохан Хове
18НидерландыпзTika de Jonge
10ИталияпзЛучано Валенте
27ПортугалиянпРуй Жорж Монтейро Мендеш
26НидерландынпThom van Bergen
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
3НидерландызщВаутер Гус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
6НидерландызщПер Копмейнерс
16ЯпонияпзСеия Маикума
8НидерландыпзЙорди Класи
11ГанапзИбрахим Садик
10НидерландыпзСвен Мейнанс
19НидерландыпзМирон ван Бредероде
9ИрландиянпТрой Пэрротт
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
11.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАЗ Алкмар1 : 0Гронинген
01.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГронинген1 : 4АЗ Алкмар
21.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАЗ Алкмар1 : 0Гронинген
24.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГронинген2 : 0АЗ Алкмар
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГронинген0 : 0АЗ Алкмар
06.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАЗ Алкмар1 : 2Гронинген
18.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар0 : 0Гронинген
30.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАЗ Алкмар1 : 0Гронинген
23.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турГронинген1 : 3АЗ Алкмар
18.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАЗ Алкмар3 : 2Гронинген
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 2Гронинген
09.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГронинген4 : 1
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финала2 : 1Гронинген
08.02.2024Кубок Нидерландов1/4 финалаГронинген0 : 0 4 : 3
16.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финала0 : 2Гронинген
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турАЗ Алкмар1 : 0
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 1АЗ Алкмар
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024АЗ Алкмар1 : 1
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024АЗ Алкмар2 : 2
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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