Гронинген - АЗ Алкмар 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
25 Августа 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - АЗ Алкмар, которое состоится 25 Августа 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Йохан Хове
|18
|пз
|Tika de Jonge
|10
|пз
|Лучано Валенте
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|8
|пз
|Йорди Класи
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|19
|пз
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|11.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 4
|21.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 0
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|23.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0