Хераклес - Виллем II 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
25 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Виллем II, которое состоится 25 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|24
|нп
|Ivan Mesik
|1
|вр
|Томас Дидийон
|20
|зщ
|Валентино Вермёлен
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|34
|пз
|Amine Lachkar
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 2
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 0
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|4 : 1
|02.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 4
|26.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 0
|10.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|02.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0