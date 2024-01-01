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Хераклес - Виллем II 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
25 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Хераклес
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Виллем II, которое состоится 25 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Виллем II
Тилбург
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
7 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
8 Германия пз Марио Энгельс
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
24 Словакия нп Ivan Mesik
1 Франция вр Томас Дидийон
20 Нидерланды зщ Валентино Вермёлен
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
14 Бельгия пз Cisse Sandra
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Виллем II2 : 0Хераклес
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Хераклес3 : 2Виллем II
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Хераклес4 : 0Виллем II
20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Виллем II4 : 0Хераклес
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Виллем II1 : 0Хераклес
15.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Хераклес4 : 1Виллем II
02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Хераклес3 : 4Виллем II
26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Виллем II5 : 0Хераклес
10.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Хераклес1 : 0Виллем II
02.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Виллем II3 : 1Хераклес
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 3
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 0Хераклес
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес0 : 0
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 4 : 0Хераклес
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Хераклес0 : 5
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Виллем II2 : 0
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Виллем II
19.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Виллем II1 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 3Виллем II
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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