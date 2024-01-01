Гоу Эхед Иглс - Валвейк 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
25 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Валвейк, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|25
|зщ
|Джамал Амофа
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|14
|пз
|Chris Lokesa
|29
|нп
|Михил Крамер
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Хенк Фразер
История личных встреч
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 1
|19.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 2
|01.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|28.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд. 2-й матч
|4 : 5
|25.05.2019
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд. 1-й матч
|0 : 0
|26.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 4
|21.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0