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Гоу Эхед Иглс - Валвейк 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
25 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Валвейк, которое состоится 25 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Валвейк
Валвейк
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
25 Нидерланды зщ Джамал Амофа
5 Нидерланды зщ Dean James
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
28 Нидерланды зщ Арон Мэйерс
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
6 Нидерланды пз Яссин Укили
7 Нидерланды пз Денильо Клеонисе
23 Нидерланды пз Рихард ван дер Венне
14 Бельгия пз Chris Lokesa
29 Нидерланды нп Михил Крамер
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Валвейк
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Валвейк0 : 1Гоу Эхед Иглс
19.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2Валвейк
01.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Валвейк3 : 1Гоу Эхед Иглс
15.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Валвейк
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Валвейк1 : 1Гоу Эхед Иглс
28.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд. 2-й матч Гоу Эхед Иглс4 : 5Валвейк
25.05.2019 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд. 1-й матч Валвейк0 : 0Гоу Эхед Иглс
26.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4Валвейк
21.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур Валвейк1 : 3Гоу Эхед Иглс
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Гоу Эхед Иглс
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гоу Эхед Иглс0 : 0
26.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал 1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Валвейк1 : 2
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 1Валвейк
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 1Валвейк
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк1 : 1
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 5Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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