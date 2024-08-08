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АВС - Витория Гимарайнш 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
АВС
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Витория Гимарайнш, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
93 Бразилия вр Simao Bertelli
22 Бразилия зщ Léo Alabá
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
40 Бразилия зщ Клейтон
24 Португалия зщ Кики
8 Грузия пз Георгий Абурджания
6 Франция пз Баптист Ру
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
16 Колумбия нп Yair Mena
18 Бразилия нп Нене
17 Эквадор нп John Mercado
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Португалия зщ Алберту Байо
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
13 Португалия пз Joao Mendes
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 4 : 2АВС
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1
21.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Витория Гимарайнш3 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Витория Гимарайнш2 : 0
12.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту26
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан26
4
Квалификация Лиги конференций
Морейренсе26
5 Витория Гимарайнш26
6 Санта-Клара36
7 Брага24
8 Бенфика23
9 Боавишта23
10 Жил Висенте23
11 Риу Аве23
12 Насьонал21
13 АВС21
14 Эштрела21
15 Арока20
16
Стыковая зона
Эшторил20
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

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