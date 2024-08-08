АВС - Витория Гимарайнш 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
25 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Витория Гимарайнш, которое состоится 25 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|93
|вр
|Simao Bertelli
|22
|зщ
|Léo Alabá
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|40
|зщ
|Клейтон
|24
|зщ
|Кики
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|6
|пз
|Баптист Ру
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|16
|нп
|Yair Mena
|18
|нп
|Нене
|17
|нп
|John Mercado
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|21.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Морейренсе
|2
|6
|5
|Витория Гимарайнш
|2
|6
|6
|Санта-Клара
|3
|6
|7
|Брага
|2
|4
|8
|Бенфика
|2
|3
|9
|Боавишта
|2
|3
|10
|Жил Висенте
|2
|3
|11
|Риу Аве
|2
|3
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Эштрела
|2
|1
|15
|Арока
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0