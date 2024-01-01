БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|09.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 4
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|17
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|18
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|19
|32
|5
|Витебск
|19
|29
|6
|Арсенал
|19
|28
|7
|Слуцк
|19
|28
|8
|Славия-Мозырь
|18
|27
|9
|Гомель
|18
|25
|10
|Ислочь
|19
|24
|11
|БАТЭ
|18
|20
|12
|Сморгонь
|18
|20
|13
|Нафтан
|17
|16
|14
|Минск
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|18
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4