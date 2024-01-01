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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0БАТЭ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0БАТЭ
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1БАТЭ
09.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 3БАТЭ
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 0БАТЭ
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5БАТЭ
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 4
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1932
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1827
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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