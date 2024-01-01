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Магдебург - Шальке-04 25 Августа прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
25 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Магдебург
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Шальке-04, которое состоится 25 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Магдебург3 : 0Шальке-04
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-044 : 3Магдебург
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 1Магдебург
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 3Магдебург
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Магдебург
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Магдебург0 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Шальке-04
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Шальке-04
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-045 : 1
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Шальке-040 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0737
2
Повышение
Ганновер-9637
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ37
4 Кайзерслаутерн37
5 Гройтер Фюрт35
6 Магдебург24
7 Фортуна24
8 Герта34
9 Гамбург34
10 Шальке-0423
11 Нюрнберг23
12 Ян33
13 Эльверсберг32
14 Кёльн21
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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