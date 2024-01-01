Ульм 1846 - Фортуна 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
25 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Фортуна, которое состоится 25 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 5
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|3
|7
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|3
|7
|4
|Кайзерслаутерн
|3
|7
|5
|Гройтер Фюрт
|3
|5
|6
|Магдебург
|2
|4
|7
|Фортуна
|2
|4
|8
|Герта
|3
|4
|9
|Гамбург
|3
|4
|10
|Шальке-04
|2
|3
|11
|Нюрнберг
|2
|3
|12
|Ян
|3
|3
|13
|Эльверсберг
|3
|2
|14
|Кёльн
|2
|1
|15
|Пройссен Мюнстер
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|2
|0