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Ульм 1846 - Фортуна 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
25 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Ульм 1846
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Фортуна, которое состоится 25 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 5Фортуна
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ульм 18460 : 4
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 0Ульм 1846
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ульм 18461 : 2
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Ульм 18460 : 1
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Ульм 18461 : 3
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Фортуна
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 0
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 2Фортуна
27.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна0 : 3 5 : 6
23.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 0 : 3Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 0737
2
Повышение
Ганновер-9637
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ37
4 Кайзерслаутерн37
5 Гройтер Фюрт35
6 Магдебург24
7 Фортуна24
8 Герта34
9 Гамбург34
10 Шальке-0423
11 Нюрнберг23
12 Ян33
13 Эльверсберг32
14 Кёльн21
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9820
18
Зона вылета
Айнтрахт Б20

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