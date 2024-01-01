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Сабуртало - Динамо Тб 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Сабуртало
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Тб1 : 0Сабуртало
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0Динамо Тб
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3Динамо Тб
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0Сабуртало
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Динамо Тб
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Тб1 : 3Сабуртало
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб3 : 1Сабуртало
26.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Сабуртало1 : 2Динамо Тб
16.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб0 : 0Сабуртало
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Сабуртало1 : 1Динамо Тб
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1
15.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Сабуртало
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабуртало0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Сабуртало1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Сабуртало
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Динамо Тб
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб0 : 1
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2041
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2036
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132227
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2125
8
Стыковая зона
Телави2222
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2214

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