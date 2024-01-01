Сабуртало - Динамо Тб 25 Августа прямая трансляция
25 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|15.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|21
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|20
|36
|4
|Динамо Бт
|22
|34
|5
|Колхети-1913
|22
|27
|6
|Самгурали
|22
|26
|7
|Динамо Тб
|21
|25
| 8
Стыковая зона
|Телави
|22
|22
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|22
|21
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|22
|14