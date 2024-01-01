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Торпедо Кт - Дила 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Торпедо Кт
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Дила, которое состоится 25 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Дила
Гори
История личных встреч
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Торпедо Кт
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1Торпедо Кт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила5 : 0Торпедо Кт
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт0 : 0Дила
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1Торпедо Кт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт4 : 1Дила
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила2 : 0Торпедо Кт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 2Торпедо Кт
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Торпедо Кт1 : 2
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Торпедо Кт
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Торпедо Кт
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Дила
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2041
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2036
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132227
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2125
8
Стыковая зона
Телави2222
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2214

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