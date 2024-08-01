Вильярреал - Сельта 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
26 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Сельта, которое состоится 26 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|22
|нп
|Айосе Перес
|1
|вр
|Иван Вильяр
|32
|зщ
|Хави Родригес
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|25
|пз
|Дамиан Родригес
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 4
|08.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 4
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Реал Сосьедад
|2
|3
|8
|Вальядолид
|2
|3
|9
|Хетафе
|2
|2
|10
|Лас-Пальмас
|1
|1
|11
|Жирона
|1
|1
|12
|Бетис
|1
|1
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Атлетико М
|1
|1
|15
|Леганес
|1
|1
|16
|Атлетик Б
|2
|1
|17
|Мальорка
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0