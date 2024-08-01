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Вильярреал - Сельта 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
26 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Вильярреал
Сельта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Сельта, которое состоится 26 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
4 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
21 Испания нп Йереми Пино
7 Испания нп Херар Морено
22 Испания нп Айосе Перес
1 Испания вр Иван Вильяр
32 Испания зщ Хави Родригес
24 Испания зщ Карлос Домингес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
16 Бразилия пз Жаилсон
25 Испания пз Дамиан Родригес
8 Испания пз Фран Бельтран
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
9 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Сельта3 : 2Вильярреал
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал3 : 2Сельта
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал3 : 1Сельта
13.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал1 : 0Сельта
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Сельта1 : 1Вильярреал
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал2 : 4Сельта
08.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Сельта0 : 4Вильярреал
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Сельта0 : 1Вильярреал
24.11.2019 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал1 : 3Сельта
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2Вильярреал
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 2
06.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Вильярреал
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Сельта3 : 1
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Сельта2 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 6 : 5Сельта
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид24
4
Лига чемпионов
Вильярреал24
5
Лига Европы
Райо Вальекано24
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна24
7 Реал Сосьедад23
8 Вальядолид23
9 Хетафе22
10 Лас-Пальмас11
11 Жирона11
12 Бетис11
13 Севилья21
14 Атлетико М11
15 Леганес11
16 Атлетик Б21
17 Мальорка21
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

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