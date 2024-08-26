Кальяри - Комо 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
26 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Комо, которое состоится 26 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Комо
Комо
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|37
|зщ
|Пауло
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|18
|пз
|Рэзван Марин
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|93
|зщ
|Федерико Барба
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Алессио Айовин
|27
|пз
|Маттиас Браунёдер
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|14.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 1
|19.04.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|1 : 1
|06.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|29.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Парма
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|2
|3
|7
|Верона
|1
|3
|8
|Ювентус
|1
|3
|9
|Лацио
|2
|3
|10
|Фиорентина
|2
|2
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Монца
|2
|1
|15
|Болонья
|1
|1
|16
|Милан
|2
|1
|17
|Венеция
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0