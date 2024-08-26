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Кальяри - Комо 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
26 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Кальяри
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Комо, которое состоится 26 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Комо
Комо
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
23 Польша зщ Матеуш Ветеска
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
37 Бразилия зщ Пауло
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
14 Италия пз Алессандро Дейола
16 Италия пз Маттео Прати
18 Румыния пз Рэзван Марин
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
25 Испания вр Пепе Рейна
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
93 Италия зщ Федерико Барба
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Италия пз Алессио Айовин
27 Австрия пз Маттиас Браунёдер
26 Германия пз Янник Энгельхардт
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
11 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
14.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 20-й тур Кальяри2 : 0Комо
13.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Комо1 : 1Кальяри
19.04.2016 Италия - Серия B Серия B. 37-й тур Комо1 : 1Кальяри
06.12.2015 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Кальяри1 : 1Комо
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри0 : 0
12.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Кальяри3 : 1
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри2 : 3
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Кальяри
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1Кальяри
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 0Комо
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Комо
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Комо
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Комо1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 0 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М24
2
Лига чемпионов
Дженоа24
3
Лига чемпионов
Торино24
4
Лига чемпионов
Удинезе24
5
Лига Европы
Парма24
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта23
7 Верона13
8 Ювентус13
9 Лацио23
10 Фиорентина22
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Монца21
15 Болонья11
16 Милан21
17 Венеция21
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче20

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