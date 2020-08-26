Верона - Ювентус 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Ювентус, которое состоится 26 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|8
|пз
|Дарко Лазович
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|26
|пз
|Дуглас Луис
|51
|пз
|Самюэль Мбангула
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Парма
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|2
|3
|7
|Верона
|1
|3
|8
|Ювентус
|1
|3
|9
|Лацио
|2
|3
|10
|Фиорентина
|2
|2
|11
|Кальяри
|1
|1
|12
|Эмполи
|1
|1
|13
|Рома
|1
|1
|14
|Монца
|2
|1
|15
|Болонья
|1
|1
|16
|Милан
|2
|1
|17
|Венеция
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0