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Верона - Ювентус 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Верона
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Ювентус, которое состоится 26 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
3 Дания зщ Мартин Фресе
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
20 Кипр пз Григорис Кастанос
33 Словакия пз Ондрей Дуда
6 Франция пз Реда Белахьяне
8 Сербия пз Дарко Лазович
14 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
26 Бразилия пз Дуглас Луис
51 Бельгия пз Самюэль Мбангула
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 2Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0Верона
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Ювентус1 : 0Верона
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Верона0 : 1Ювентус
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус2 : 0Верона
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Верона2 : 1Ювентус
27.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Ювентус
21.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус2 : 1Верона
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Верона3 : 0
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Верона1 : 2
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Верона2 : 2
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 2Верона
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 2
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Ювентус
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ювентус2 : 2
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Ювентус
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Ювентус2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М24
2
Лига чемпионов
Дженоа24
3
Лига чемпионов
Торино24
4
Лига чемпионов
Удинезе24
5
Лига Европы
Парма24
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта23
7 Верона13
8 Ювентус13
9 Лацио23
10 Фиорентина22
11 Кальяри11
12 Эмполи11
13 Рома11
14 Монца21
15 Болонья11
16 Милан21
17 Венеция21
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче20

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