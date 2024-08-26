Родина - Ротор 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ротор, которое состоится 26 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Владимир Валерьевич Газзаев
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|23.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|6 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|7
|15
| 2
Повышение
|Урал
|7
|14
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|7
|13
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|7
|12
|5
|Нефтехимик
|7
|11
|6
|Ротор
|6
|10
|7
|Балтика
|7
|10
|8
|Сочи
|7
|10
|9
|Сокол
|7
|10
|10
|Енисей
|7
|9
|11
|Родина
|6
|9
|12
|Алания
|7
|8
|13
|КАМАЗ
|7
|7
|14
|Черноморец
|7
|7
|15
|Уфа
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5