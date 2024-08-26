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Родина - Ротор 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
РодинаРотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ротор, которое состоится 26 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Владимир Валерьевич Газзаев
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
23.02.2020 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор6 : 0Родина
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Родина
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 2Родина
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Родина0 : 1
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Родина
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Ротор
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Ротор
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М713
4
Стыковая зона
Чайка712
5 Нефтехимик711
6 Ротор610
7 Балтика710
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Енисей79
11 Родина69
12 Алания78
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа76
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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