Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
27 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Динамо К, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
|Пепейн Лейндерс
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
|10.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|09.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Ред Булл Зальцбург» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Зальцбург» — 2:0.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|1 : 3
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|3 : 1
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|5 : 0
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|3 : 2
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|1 : 1
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|1 : 0
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|0 : 3
| Лугано
Фенербахче
|3 : 4
|2 : 1
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|0 : 2
|4 : 2
| ПАОК
Борац Б-Л
|3 : 2
|0 : 1
| Лудогорец
Динамо Мн
|2 : 0
|1 : 0
| Целе
Слован Бр
|1 : 1
|5 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Лудогорец
|1 : 2
|2 : 7 ДВ
| Мальмё
ПАОК
|2 : 2
|3 : 4 ДВ
| Мидтьюлланн
Ференцварош
|2 : 0
|1 : 1
| Спарта П
Стяуа
|1 : 1
|2 : 3
| Динамо К
Рейнджерс
|1 : 1
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Лилль
Фенербахче
|2 : 1
|1 : 1 ДВ
| Ред Булл Зальцбург
Твенте
|2 : 1
|3 : 3
| Славия П
Юнион
|3 : 1
|0 : 1
| Слован Бр
АПОЭЛ
|2 : 0
|0 : 0
| Ягеллония
Будё-Глимт
|0 : 1
|4 : 1
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Лилль
Славия П
|2 : 0
|28.08
| Будё-Глимт
Црвена Звезда
|2 : 1
|28.08
| Динамо З
Карабах
|3 : 0
|28.08
| Динамо К
Ред Булл Зальцбург
|0 : 2
|27.08
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Спарта П
|0 : 2
|27.08
| Мидтьюлланн
Слован Бр
|1 : 1
|28.08
| Янг Бойз
Галатасарай
|3 : 2
|27.08