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Галатасарай - Янг Бойз 27 Августа прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
27 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Галатасарай
Янг Бойз

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Янг Бойз, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Швейцария Патрик Рахмен
История личных встреч
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Янг Бойз3 : 2Галатасарай
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Янг Бойз3 : 2Галатасарай
16.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур 1 : 2Галатасарай
09.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Галатасарай2 : 1
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 1 : 3Галатасарай
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Янг Бойз3 : 2Галатасарай
10.08.2024 Швейцария — Суперлига 4-й тур 2 : 2Янг Бойз
04.08.2024 Швейцария — Суперлига 3-й тур Янг Бойз2 : 2
28.07.2024 Швейцария — Суперлига 2-й тур 4 : 0Янг Бойз
24.07.2024 Швейцария — Суперлига 5-й тур 3 : 1Янг Бойз
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
1 : 2 2 : 7 ДВ
Мальмё
ПАОК
2 : 2 3 : 4 ДВ
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 : 0 1 : 1
Спарта П
Стяуа
1 : 1 2 : 3
Динамо К
Рейнджерс
1 : 1 0 : 2
Команда12
Лилль
Фенербахче
2 : 1 1 : 1 ДВ
Ред Булл Зальцбург
Твенте
2 : 1 3 : 3
Славия П
Юнион
3 : 1 0 : 1
Слован Бр
АПОЭЛ
2 : 0 0 : 0
Ягеллония
Будё-Глимт
0 : 1 4 : 1
Раунд плей-офф
Команда12
Лилль
Славия П
2 : 0 28.08
Будё-Глимт
Црвена Звезда
2 : 1 28.08
Динамо З
Карабах
3 : 0 28.08
Динамо К
Ред Булл Зальцбург
0 : 2 27.08
Команда12
Мальмё
Спарта П
0 : 2 27.08
Мидтьюлланн
Слован Бр
1 : 1 28.08
Янг Бойз
Галатасарай
3 : 2 27.08

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