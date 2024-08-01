Райо Вальекано - Барселона 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
27 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Дани Карденас
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|22
|зщ
|Луис Эспино
|6
|пз
|Пате Сисс
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|28
|пз
|Марк Берналь
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 5
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Леганес
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Хетафе
|2
|2
|12
|Бетис
|2
|2
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Лас-Пальмас
|2
|1
|15
|Атлетик Б
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0