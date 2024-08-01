23:52 ()
Свернуть список

Райо Вальекано - Барселона 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
27 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Райо Вальекано
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
1 Испания вр Дани Карденас
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
22 Уругвай зщ Луис Эспино
6 Сенегал пз Пате Сисс
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
7 Испания нп Иси Паласон
21 Испания нп Адриан Эмбарба
14 Испания нп Серхио Камельо
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
11 Бразилия пз Рафинья
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
28 Испания пз Марк Берналь
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Райо Вальекано
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Райо Вальекано1 : 1Барселона
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1Барселона
13.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Барселона0 : 0Райо Вальекано
24.04.2022 Испания - Примера 21-й тур Барселона0 : 1Райо Вальекано
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано1 : 0Барселона
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Барселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016 Испания - Примера 27-й тур Райо Вальекано1 : 5Барселона
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Райо Вальекано
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2Райо Вальекано
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Райо Вальекано
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Райо Вальекано
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Барселона2 : 1
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2Барселона
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона0 : 3
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 3 : 4
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Атлетико М24
4
Лига чемпионов
Вильярреал24
5
Лига Европы
Леганес24
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Хетафе22
12 Бетис22
13 Севилья21
14 Лас-Пальмас21
15 Атлетик Б21
16 Мальорка21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close