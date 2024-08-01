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Уотфорд - Плимут Аргайл 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
27 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Уотфорд
Плимут Аргайл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Плимут Аргайл, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
01.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турПлимут Аргайл3 : 3Уотфорд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турУотфорд0 : 0Плимут Аргайл
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турУотфорд2 : 1
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турУотфорд3 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундУотфорд5 : 0
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур2 : 3Уотфорд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 1Уотфорд
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Плимут Аргайл
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПлимут Аргайл1 : 1
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПлимут Аргайл3 : 0
11.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур4 : 0Плимут Аргайл
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПлимут Аргайл1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
27.08
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
27.08
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
27.08
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
27.08
Уотфорд
Плимут Аргайл
27.08
Миллуолл
Лейтон Ориент
27.08
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
27.08
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
27.08
Блэкберн Роверс
Блэкпул
27.08
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
27.08
Барроу
Дерби Каунти
27.08
Эвертон
Донкастер Роверс
27.08
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
27.08
Лестер Сити
Транмир Роверс
27.08
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
27.08
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
27.08
Бирмингем Сити
Фулхэм
27.08
Кристал Пэлас
Норвич Сити
27.08
Вулверхэмптон
Бёрнли
28.08
Уимблдон
Ипсвич Таун
28.08
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
28.08
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
28.08
Кардифф Сити
Саутгемптон
28.08
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
28.08
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
28.08

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