Оренбург - Ростов 28 Августа прямая трансляция
28 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 28 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|6
|2
|Спартак М
|3
|6
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0