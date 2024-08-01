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Оренбург - Ростов 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
ОренбургРостов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 28 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2Оренбург
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 1Ростов
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов2 : 1Оренбург
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов3 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1Ростов
10.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Оренбург2 : 2Ростов
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ростов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов3 : 1Оренбург
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов2 : 1Оренбург
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Оренбург0 : 0Ростов
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Оренбург
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Оренбург
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2Оренбург
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Оренбург2 : 3
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург2 : 2
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 2Ростов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Ростов
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ростов3 : 2Оренбург
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Ростов3 : 1
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Динамо Мх36
2 Спартак М36
3 Динамо М23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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