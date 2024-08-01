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Пари Нижний Новгород - Краснодар 28 Августа прямая трансляция

28 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Пари Нижний НовгородКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 28 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
История личных встреч
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Краснодар
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 3 : 0Пари Нижний Новгород
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 4 : 2Пари Нижний Новгород
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Краснодар
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар0 : 0
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Динамо Мх36
2 Спартак М36
3 Динамо М23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар26
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород21
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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