Пари Нижний Новгород - Краснодар 28 Августа прямая трансляция
28 Августа 2024 года в 17:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 28 Августа 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Саша Илич
История личных встреч
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|6
|2
|Спартак М
|3
|6
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0